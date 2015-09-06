Сохранение коалиции является инструментом сохранения страны – Порошенко

Об этом глава государства заявил в интервью общенациональным телеканалам.

“Речь сейчас идет не о сохранении коалиции, речь идет о сохранении Украины, спасении ее... Когда мы сейчас говорим о сохранении, я думаю как президент, как гарант Конституции, как верховный главнокомандующий о национальной безопасности и сохранения страны. А сохранение коалиции — это всего лишь инструмент сохранения страны. Четыре политические силы заявили, что они будут и остаются в составе действующей коалиции, одна политическая сила приняла решение выйти из коалиции, присоединиться к «Оппозиционному блоку»... Это ее выбор”, - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о выходе его политической силы из парламентской коалиции и переходе партии в оппозицию.

Кроме того, фракция "Самопоміч" исключила из своего состава пятерых депутатов, которые 31 августа поддержали в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Решение было принято в отношении Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.