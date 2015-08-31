"Самопомич" исключила пятерых депутатов, голосовавших за децентрализацию
15:25, 31 августа 2015Политика
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Фракция "Самопомич" исключила из своего состава пять нардепов, которые в понедельник поддержали в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп от «Самопомочи» Виктория Войцицкая.
Решение касалось Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
При этом Войцицкая подчеркнула, что это было сделано «с большим уважением».
Политическое и идеологическое решение фракции в трудное для страны время: с большим уважением к Анна Гопко, Виктория Пташник, Остап Еднак, Павел Кишкарь и Виктор Кривенко исключены из фракции.Posted by Victoria Voytsitska on 31 августа 2015 г.
Как ранее сегодня сообщал УНИАН, Рада одобрила в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. За проголосовали 265 депутатов.
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