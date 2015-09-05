Азаров заявил, что экс-депутата Маркова отпустили из тюрьмы в Италии

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Николай Азаров. "Сегодня наконец-то итальянское правосудие выполнило решение суда и освободило из тюрьмы известного украинского оппозиционного деятеля, члена Комитета спасения Украины Игоря Маркова", - заявил Азаров.

Читайте такжеЭкс-нардепа Маркова освободят из-под стражи, отправив под домашний арест - депутатПо его словам, Марков «настроен на продолжение своей политической деятельности".

Как сообщал УНИАН, 12 августа экс-нардепа, лидера партии «Родина» Маркова задержали в итальянском Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал.

Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест с ношением электронного браслета. Однако экс-депутат оставался под стражей, поскольку в Италии для него не хватило браслета.

Между тем Минюст Украины передал Италии документы для экстрадиции Маркова.

В Украине Марков обвиняется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство с нанесением телесных повреждений") за избиение в Одессе В 2007 году участников митинга против установки памятника Екатерине II.

В октября 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014. В декабре 2014 года Министерство внутренних дел объявило его в розыск.