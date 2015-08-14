Итальянский суд арестовал экс-нардепа Маркова – депутат

Об этом на своей странице в Facebook сообщает народный депутат Украины РПЛ Андрей Лозовой.

"Суд Генуи избрал меру пресечения в отношении Игоря Маркова - содержание под стражей", - сообщил он.

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По словам Лозового, адвокат имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней.

"От того, обжалует ли адвокат, и зависит дата следующего судебного заседания, на котором, очевидно, и будет рассмотрен вопрос об экстрадиции Маркова в Украину", - добавил нардеп.

Как сообщал УНИАН, члена прокремлевского так называемого "Комитета спасения Украины", бывшего народного депутата Маркова задержала полиция в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа. У Маркова были при себе российский и украинский паспорта.

Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск.