В посольстве Украины в Италии подтвердили наличие российского паспорта у задержанного экс-депутата Маркова

Об этом Перелыгин сообщил в эфире телеканала "112".

"Информации о двойных целях визита Маркова в Италию мы не имеем. Это его дело. Он нам о нем не сообщал. А что касается российского паспорта, действительно, итальянская полиция проинформировала о том, что у него, кроме дипломатического украинского паспорта, также был и российский паспорт, выданный в 2015 г. на имя господина Маркова", - заявил посол.

Как сообщал УНИАН, суд в итальянской Генуе избрал для Маркова меру пресечения в виде содержания под стражей.

Марков был задержан полицией в итальянском городе Сан-Ремо 12 августа по требованию украинского бюро Интерпола. Генпрокуратура готовит документы для его экстрадиции.

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Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений). Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 года.