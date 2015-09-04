Аваков назвал Кернеса "выдающимся наперсточником"
Следствие по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, которого обвиняют в похищении и избиении активистов Евромайдана, собрало достаточно убедительных доказательств.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя дело Кернеса.
«Суд, я надеюсь, примет справедливое решение очень быстро, потому что доказательства, собранные следствием, абсолютно убедительны», - сказал Аваков.
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Он также назвал Кернеса «выдающимся наперсточником» и выразил убеждение, что мэр Харькова пытается манипулировать судом.
Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.
2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), чч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (истязание), чч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.