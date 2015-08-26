Суд по делу Кернеса перенесли на 7 сентября

На сегодняшнем заседании присутствовали потерпевшие активисты, Геннадий Кернес. Защитники мэра Харькова подавали ходатайство об отводе прокурора, но суд его не удовлетворил, сообщает Радио Свобода

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Напомним, что 28 июля суд переносил рассмотрение дела на 26 августа в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его телохранителей обвиняют в похищении и избиении людей во время Революции достоинства.