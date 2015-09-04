"Все это ложь и клевета": Тягнибок заявил, что не причастен к событиям под ВР и будет судиться с Аваковым

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок утверждает, что не является террористом и не причастен к трагическим событиям под Верховной Радой 31 августа.

Об этом он заявил журналистам перед допросом в управлении по борьбе с организованной преступностью, пишет Украинская правда.

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"Я никогда не был и не является террористом. Я никогда не создавал никакой террористической организации. Все это ложь, все это клевета, все это желание расправиться со мной и с моими политическими побратимами", – утверждает он.

Также Тягнибок заявил, что будет судиться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который, по его словам незаконно обвинил его в смертях нацгвардейцев результате столкновений в понедельник.

"Министр внутренних дел Аваков, не как, наверное, министр внутренних дел, а как представитель политической силы, которой оппонирует ВО "Свобода", он сразу нашел виновных без суда и следствия. И я хочу проинформировать, что по этому поводу мы подали соответствующие обращения и готовим иски в суд по нарушению наших конституционных прав", – сказал он.

Как известно, 31 августа под Верховной Радой собрались люди, недовольные намерением депутатов поддержать в первом чтении изменения к Конституции относительно децентрализации. Многие из них были с атрибутикой "Свободы". Тягнибок выступил перед людьми и заявил, что Рада хочет принять изменения в интересах Путина, которые якобы освободят главарей террористов от наказаний.

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После голосования начались столкновения с нацгвардейцами, во время которого радикалы бросили в бойцов Нацгвардии боевую гранату. В результате уже четверо бойцов умерли в больницах от полученных травм, еще несколько находятся в тяжелом состоянии.

Представителям "Свободы" Игорю Швайке и Юрию Сиротюку уже сообщили о подозрениях.