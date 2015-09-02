Климкина попросили рассказать, к каким последствиям в отношениях с ЕС может привести теракт под Радой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что после беспорядков возле Верховной Рады Европейский Союз ожидает от Украины единства политических сил вокруг проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном заседании комитетов Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции и по иностранным делам.

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В частности, председатель Комитета ВР по евроинтеграции Ирина Геращенко спросила Климкина, какие последствия в отношениях с Европейским Союзом могут иметь для Украины трагические события возле здания парламента 31 августа.

Глава МИД отметил, что это "не просто вопрос, а сверхвопрос". Он проинформировал, что разговаривал почти со всеми министрами иностранных дел стран-членов ЕС.

Климкин утверждает, что главный сигнал со стороны ЕС - это поддержка европейской демократии в Украине.

"Для всех них - развитие именно европейской модели демократии (поскольку существуют разные модели) является абсолютной предпосылкой того, что Украина будет успешно продвигаться на пути к Европейскому Союзу...", - заявил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Евросоюзе от Украины ждут "единства политических сил вокруг логики реформ, именно европейских реформ, европейской повестки дня и эффективной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Пострадали около 150 человек, от ранений скончались трое солдат Нацгвардии.