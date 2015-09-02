В Украине официально создана Национальная полиция

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк во время заседания правительства. "Согласно закону о полиции, Кабинет министров сегодня принимает решение о создании центрального органа исполнительной власти, который подчиняется МВД, а именно: сегодня в Украине официально создается Национальная полиция", - сказал он.

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Министерству финансов поручено обеспечить внесение изменений в госбюджет с целью финансирования Национальной полиции. "Минфину поручаю безотлагательно разработать изменения в закон о госбюджете на этот год и 2016 год. Речь идет об обеспечении финансирования правоохранительной системы, в первую очередь создании Национальной полиции", - сказал глава правительства.

Он добавил, что средства, необходимы для того, "чтобы новые полицейские вышли на улицы и охраняли украинских граждан, они должны быть обеспечены как в текущем, так и следующем году".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июля 2015 года приняла закон о национальной полиции. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон 4 августа.