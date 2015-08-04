Порошенко подписал закон о полиции (фото)

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Верховная рада 2 июля приняла Закон «О Национальной полиции».

За данное решение проголосовали 278 народных депутатов. Не голосовала в полном составе фракция "Оппозиционный блок".

Согласно закону, руководитель полиции назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра согласно предложениям министра внутренних дел. Первый заместитель и заместители руководителя полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей министром внутренних дел по представлению руководителя полиции.

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Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров по представлению министра внутренних дел на основании предложений руководителя полиции.

Руководители территориальных органов Национальной полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем Национальной полиции по согласованию с министром внутренних дел.

Структуру территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции по согласованию с министром внутренних дел Украины. Штатное расписание (штат) и смету территориальных органов полиции утверждает руководитель полиции. Руководители территориальных органов полиции назначаются на должности и освобождаются от должностей руководителем полиции. Заместителей руководителей территориальных органов полиции назначает на должности и освобождает от должностей руководитель территориального органа полиции.

Территориальные органы полиции образует, ликвидирует и реорганизует Кабинет министров Украины по представлению министра внутренних дел Украины на основании предложений руководителя полиции.

Орган местного самоуправления может проголосовать за недоверие начальнику управления полиции на своем районном или областном уровне, увеличивает зону контроля за законностью и эффективностью действий полиции.

Граждане, которые хотят поступить на службу в полицию, избираются на конкурсах, в том числе по соглашению проходят процедуру опроса на так называемом полиграфе, и на конкурсной основе назначаются на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Полицейским запрещено высказывать личное отношение к деятельности партий при исполнении служебных полномочий, а также использовать служебные полномочия в политических целях.

Установлено, что руководителем и заместителями руководителя полиции может быть назначено лицо, которое: соответствует общим условиям поступления на службу в полицию; имеет высшее полное юридическое образование; имеет стаж работы в области права не менее семи лет; имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

На униформе полицейского размещается нагрудный знак с четким указанием его жетона с индивидуальным личным номером. Полицейскому запрещено снимать с формы или скрывать нагрудный знак, а также любым другим образом препятствовать читать информацию на нем или фиксировать ее с помощью технических средств.

Законом определены 9 случаев, когда полицейский может останавливать транспортные средства. Полицейский может ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог в случаях задержания лиц в соответствии с законом, во время аварий, других чрезвычайных обстоятельств, если это необходимо для обеспечения публичной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей.

Полицейский обязан заранее предупредить лицо о применении физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и предоставить ему достаточно времени для исполнения законного требования полицейского, кроме случая, когда промедление может повлечь посягательство на жизнь и здоровье лица или полицейского или иные тяжкие последствия, или в сложившейся ситуации такое предупреждение является неоправданным или невозможным.

Предупреждение может быть сделано голосом, а при значительном расстоянии или обращении к большой группе людей - через громкоговорящие установки, усилители звука.

Полиции (полицейскому запрещено: наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубинками по голове, шее, области ключицы, по половым органам, пояснице (копчику) и в живот; во время применения средств, снаряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия, осуществлять прицельную стрельбу по людям, разбрасывание и отстрел гранат в толпу, повторное применение их в пределах зоны поражения в период действия этих веществ; отстреливать патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, с нарушением определенных техническими характеристиками требований относительно расстояния от лица и стрельбы в отдельные части головы и тела человека.

Также запрещено применять водометы при температуре воздуха ниже +10°C; применять средства принудительной остановки транспорта для принудительной остановки мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров, мопедов, транспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки, а также применять такие средства на горных дорогах или участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях; применять наручники более чем 2 часа непрерывного использования или без ослабления их давления.

Для создания, укомплектования специально подготовленными полицейскими и обеспечения функционирования на всей территории Украины патрульной полиции временно, до 31 декабря 2016 года, разрешается функционирование в составе полиции Государственной автомобильной инспекции и подразделений общественной безопасности, на которые возлагаются обязанности по охране публичного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения в отдельных регионах и населенных пунктах, где временно отсутствует патрульная полиция.

Также до 31 декабря 2016 года полиции разрешается использование служебных удостоверений, бланков, печатей, штампов, логотипов и эмблем милиции и Министерства внутренних дел.