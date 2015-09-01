Шокин: Во вчерашних событиях под Радой есть признаки создания преступной организации

Об этом говорится в сообщении ГПУ.

«На сегодняшний день, с учетом данных, добытых следствием, здесь имеет место террористический акт. Также я считаю, что есть признаки преступления статьи 255 Уголовного кодекса Украины – создание преступной организации», - отметил Шокин.

Согласно сообщению ГПУ, сведения по указанному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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В Генпрокуратуре напомнили, что во время проведения митинга возле Верховной Рады возникла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов, во время которой митингующие применили физическую силу и взрывное устройство, а именно ручную оборонительную гранату РГО с осколочными элементами.

По последним данным, в результате этих столкновений три человека погибли, более 150 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Среди пострадавших - более 130 правоохранителей, 11 гражданских лиц, из которых - несовершеннолетний и трое представителей средств массовой информации.