МВД вызывает на допрос лидеров "Свободы" из-за событий под Радой

Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования производства о столкновениях под Верховной Радой 31 августа вызывает на допрос лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока и других руководителей партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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"В рамках расследования уголовного производства, открытого по фактам группового нарушения общественного порядка, совершения массовых беспорядков, причинения вреда жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей и незаконного обращения с оружием сегодня путем предоставления повесток вызваны на допрос в главное следственное управление МВД около 30 человек. В том числе: Тягнибок Олег Ярославович (Киев, лидер ВО “Свобода“), Сиротюк Юрий Николаевич (Тернополь, член ВО “Свобода“), Швайка Игорь Александрович (Харьков, председатель харьковской областной организации ВО “Свобода“), Криворучко Игорь Олегович (Киевская область, Белая Церковь, председатель Социал-националистического движения “Социал-национальная ассамблея“), Бойко Сергей Александрович (Киевская область, Бровары, активист ВО “Свобода“), Сабий Игорь Михайлович (Хмельницкая область, Каменец-Подольский, член ВО “Свобода“)", - отмечается в сообщении МВД.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы различной степени тяжести.

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В ЕРДР внесены сведения по предварительной правовой квалификации – ст. 348 (убийство или покушение на убийство сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, митинг был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.