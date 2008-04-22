Турчинов говорит, что похоронный марш коалиции играть рановато
14:24, 22 апреля 2008Политика
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«Заявления о распаде не имеют оснований»
Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат в мэры Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет об отсутствии оснований для распада парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам в Киеве.
«Эти заявления не имеют никаких оснований», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
В тоже время, по его словам, существует большое количество политиков, заинтересованных в переформатировании парламентской коалиции.
«Желающих похоронить коалицию у нас было много еще до ее создания. Все, кто блокировал ее создание, сегодня пытаются коалицию похоронить – начиная от господина БАЛОГИ и заканчивая теми, кто объединился в ЕЦ, или как там он называется», - пояснил он.
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