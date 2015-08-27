Обама отметил прогресс Украины в выполнении Минских соглашений и призвал Россию брать с нее пример
09:39, 27 августа 2015Политика
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Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама отметил прогресс Украины в выполнении обязательств по подписанным в Минске соглашениям об урегулировании ситуации на Донбассе.
REUTERS
Об этом президент США сказал 26 августа во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Радио Свобода.
Также Обама заявил, что Россия тоже должна выполнять Минские договоренности.
Во время разговора стороны обсудили эскалацию конфликта на востоке Украины. Обострение ситуации в зоне АТО началось в середине августа. Тогда, в частности, в результате обстрела пригорода Мариуполя Сартана погибли трое гражданских.
Как сообщал УНИАН, боевики сегодня всю ночь поливали позиции сил АТО из "Градов", нарушив 90 раз режим прекращения огня.
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