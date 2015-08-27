Обама отметил прогресс Украины в выполнении Минских соглашений и призвал Россию брать с нее пример

Об этом президент США сказал 26 августа во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает Радио Свобода.

Также Обама заявил, что Россия тоже должна выполнять Минские договоренности.

Во время разговора стороны обсудили эскалацию конфликта на востоке Украины. Обострение ситуации в зоне АТО началось в середине августа. Тогда, в частности, в результате обстрела пригорода Мариуполя Сартана погибли трое гражданских.

Как сообщал УНИАН, боевики сегодня всю ночь поливали позиции сил АТО из "Градов", нарушив 90 раз режим прекращения огня.