Боевики всю ночь поливали позиции сил АТО огнем из "Градов" и минометов

Незаконные вооруженные формирования, вопреки договоренностям, применяли вооружение калибра более 100 миллиметров практически вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Наибольшая активность врага была зафиксирована вблизи Мариуполя. Так, в конце суток, из 120-миллиметровых минометов боевики обстреляли наши позиции в Старогнатовке, Новоселовке Второй, дважды в Чермалыке. В 18 часов, используя 152-миллиметровую артиллерию, наемники со стороны Староласпы били по силам АТО в Прохоровке. Кроме того, после 10 вечера под огонь артиллерии калибра 152 миллиметра, попали наши подразделения в поселках Орловское, Лебединское, Старогнатовка. А в 21.05 оккупанты из «Градов» накрывали украинские позиции в Богдановке», - говорится в сообщении.

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Горячо было и вблизи Донецка. Силы АТО в Марьинке боевики несколько раз обстреливали из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов.

«На Артемовском направлении в 19.30 оккупанты вели огонь из танка по Троицкому. А около 21 часа из минометов калибра 120 миллиметров, вооружение БМП обстреляли украинские позиции в поселке Зайцевое», - сообщает пресс-центр.

В целом, в течение вчерашних суток, боевики 90 раз нарушили режим прекращения огня. 14 раз они применяли артиллерию, 31 – минометы, 5 – танки, один раз использовали реактивные системы залпового огня.

27 августа с полуночи и до 6 утра боевики продолжили огонь из артиллерии по поселкам Богдановка и Старогнатовка, недалеко от Мариуполя.