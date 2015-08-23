Яценюк пригрозил Кремлю международным судом за аннексию Крыма

Об этом заявил глава правительства Арсений Яценюк 23 августа в "10 минутах с премьер-министром" по случаю годовщины Независимости, передает "Украинская правда".

"Полуостров, в который украинцы вложили столько своего пота и труда, обязательно будет украинским. Это означает, что украинская власть вернет в Крым уничтоженные сейчас Россией закон, свободы, права крымских татар, национальных меньшинств и человеческое достоинство", - отметил глава правительства.

Читайте такжеЯценюк: Украина справится с вызовом, который ей бросает история

При этом Яценюк заявил, что "те, кто захватил Крым, отправил террористов в Донецк и Луганск, будут осуждены международным правосудием и историей".

Ранее сегодня Яценюк заявлял, что за последние полтора года в Украине не просто восстановлена, а фактически создана новая армия.

«Эта армия противостоит российской военной агрессии. Ни одна страна в мире сегодня не воюет с ядерной Россией», - подчеркнул премьер.