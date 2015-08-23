За полтора года в Украине фактически создали новую армию, способную противостоять России - Яценюк

Об этом он сказал сегодня во Львове во время участия в церемонии открытия Аллеи Славы в Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

В частности, как констатировал глава правительства, украинские Вооруженные силы за последние два десятилетия были полностью уничтожены. «Это была часть российского плана. Министерство обороны, Генеральный штаб, вся система национальной безопасности и обороны была нашпигована российской агентурой и украинские Вооруженные силы преднамеренно уничтожались. Враг знал о состоянии дел в Вооруженных силах», - подчеркнул он.

Однако, по словам главы правительства, за последние полтора года в Украине «не просто восстановлена, а фактически создана новая армия»: «Эта армия противостоит российской военной агрессии. Ни одна страна в мире сегодня не воюет с ядерной Россией».

«Еще год тому назад многие эксперты и аналитики говорили о том, что вряд ли Украина удержит российское нашествие. Вы удержали это нашествие», - обратился он к военнослужащим.

Читайте такжеЯценюк убежден, что нужно ввести всеобщую присягу на верность Украине

Яценюк подчеркнул, что заложен фундамент новой качественной украинской армии, на котором надо формировать ВСУ: «Этот новый подход в формировании Вооруженных сил Украины должен четко соответствовать самым высоким стандартам Вооруженных сил стран-членов НАТО».

Он выразил убеждение, что «наступит время, когда украинские Вооруженные силы будут образцовыми Вооруженными силами стран-членов НАТО».

Председатель правительства подчеркнул сверх важным для Украины вопрос членства в НАТО: «К сожалению, не все в мире пока готовы принять это решение».

«То, что в 2008 году Украине было отказано в подписании плана действий относительно членства в НАТО, сегодня стало большой геополитической драмой. После того, когда Украине и Грузии не удалось подписать ПДЧ, Россия осуществила военную агрессию в Грузии. И это – последствия безответственного решения. А потом агрессор пошел дальше на Крым, Донецк и Луганск», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства обратился к военнослужащим, курсантам Академии: «Перед вами очень сложная дорога по возобновлению территориальной целостности Украинского государства. Донецк, Луганск и Крым является Украиной. И придет время, когда украинские Вооруженные силы, государственный флаг, украинская власть вернется на наши территории. Это наша страна, это наша территория, там наши люди. И мы свою страну никому не отдадим».

Как отмечается в сообщении, на церемонии открытия Аллеи Славы в Академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного присутствовали выпускники Академии, которые принимают участие в антитеррористической операции, семьи погибших воинов АТО, курсанты Академии.

По данным Кабмина, за службу в АТО 186 выпускников Академии отмечены государственными наградами, среди которых четверо удостоены высокого звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» - старший лейтенант Евгений Зеленский (посмертно), майор Александр Петракивский, майор Александр Порхун и старший лейтенант Владимир Гринюк.

44 выпускника Академии героически погибли при исполнении воинского долга в АТО.