Ющенко даст пресс-конференцию
13:31, 21 апреля 2008Политика
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В четверг, 24 апреля, состоится ежеквартальная пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, пресс-конференция начнется в 18.00.
И.ВАННИКОВА сообщила, что на этом мероприятии глава государства подведет итоги и даст свою оценку самым актуальным событиям внутри- и внешнеполитической жизни страны, а также наметит перспективы ее развития.
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