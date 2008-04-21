Ющенко даст пресс-конференцию

В четверг, 24 апреля, состоится ежеквартальная пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, пресс-конференция начнется в 18.00.

И.ВАННИКОВА сообщила, что на этом мероприятии глава государства подведет итоги и даст свою оценку самым актуальным событиям внутри- и внешнеполитической жизни страны, а также наметит перспективы ее развития.