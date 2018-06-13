Освобождение Маркова: игра в федерализацию

Когда в конце февраля появилось заявление пресс-службы партии «Родина» о том, что спикер Верховной Рады Александр Турчинов подписал распоряжение, позволяющее Игорю Маркову выйти на свободу, многие это сообщение сочли провокацией.

Дело в том, что «политическим заключенным» эту одиозную фигуру можно было назвать с большой натяжкой, а реанимация уголовного дела в отношении Маркова осенью 2013 года стала ничем иным, как местью руководства Партии регионов за отступничество во время голосований в Верховной Раде и критику позиций тогдашнего президента и Кабмина. В частности, сам Игорь Марков, незадолго до задержания, написал, что репрессии против него начались из-за его позиции относительно евроинтеграции. Напомним, в то время, как фракция Партии регионов, начиная с марта 2013 года, почти единогласно поддерживала евроинтеграционные законы, Марков такие действия регулярно критиковал.

К слову, в декабре за одесского депутата неожиданно вступился экс-мэр Одессы Алексей Костусев, сын которого был главным оппонентом Маркова на парламентских выборах 2012 года. «Это – не уголовное дело, а политическая расправа. Я бы сказал – акт устрашения народных депутатов, которые имеют собственное мнение. Один из них, из народных депутатов, мне так и сказал: «Посадив Маркова, Янукович запугал нас всех»», - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Как бы там ни было, в феврале 2014 года новая столичная власть вернула лидеру «Родины» свободу, карточку для голосований в парламенте и карточку для получения заработной платы.

Сторонники Маркова – судье: «Скажешь, что не смог помешать»

25 февраля, в день, когда Приморский районный суд Одессы должен был освободить Маркова из-под стражи, в зале заседаний был аншлаг. Помимо матери и супруги лидера «Родины», нескольких местных депутатов и руководства принадлежащей Маркову компании «Союз», суд «оккупировали» предприниматели местного рынка «Куяльник», пожилые люди и активисты, неоднократно принимающие участие в акциях вышеназванной политсилы.

После того, как судья Алексей Капля отказался начинать слушание, так как, по его словам, материалы дела, согласно определению Высшего админсуда, были переданы в Крым, его и представителя обвинения просто заблокировали в зале. Сторонники Маркова наведались и к кабинету председателя суда Сергея Кичмаренко: несколько человек так настойчиво стучали в запертую в дверь, что в ней разлетелось стекло. Призывы к штурму суда и СИЗО, в котором находился Марков, чередовались с угрозами в адрес «бандеровцев» и скандированием: «Свободу Игорю Маркову!», «Фашизм не пройдет!».

Наибольшее рвение проявил координатор недавно созданной организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко, который организовал «подвоз дополнительных сил» в здание суда. Дополнительные силы незамедлительно потребовали от судьи доставить в зал заседаний самого Маркова, который, на тот момент, все еще находился в СИЗО: «а дальше мы – сами, скажешь, что не смог помешать…». Впрочем, помешать блокированию судьи и прокурора «антифашистами» не могли и бойцы спецподразделения «Грифон», которые с трудом сдерживали натиск толпы.

Нерешительность судьи в принятии решения об освобождении Игоря Маркова была вполне объяснима. Дело в том, что и в рядах народных депутатов Верховной Рады относительно дела одесского «мусорного короля» не было ясности. Так, пока в Приморском суде Одессы разыгрывалась непонятная большинству «зрителей» трагикомедия, вице-спикер парламента Руслан Кошулинский заявил, что в решении Верховной Рады от 22 февраля фигурировали два других человека, а Маркова не было. Аналогичный комментарий прозвучал от лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока…

С другой стороны, адвокаты Маркова Александр Казарновский и Валерий Манушин, по мнению их коллег, вряд ли ввязывались в сомнительную историю с его освобождением, если бы не имели на руках «железных» аргументов и договоренностей. «Они не стали бы так рисковать, не будь у них бумаги и «железных» договоренностей. «С кем?», - вопрос не ко мне», - рассказал УНИАН еще один известный одесский адвокат.

Вместо этапа — розы

После девятичасовой осады «антифашистами» судья Капля сдался и, около девяти вечера, огласил вердикт. Мол, учитывая распоряжение спикера Верховной Рады Александра Турчинова о возвращении Маркову карточки для голосования и зарплатной, подсудимого «нельзя содержать под стражей без решения Верховной Рады».

«Додавив» судью, сторонники лидера «Родины» организованно — на легковых авто и автобусах – отправились к одесскому СИЗО на Люстдорфскую дорогу. Почти до полуночи жители окрестных домов «радовались» присутствию под своими окнами сторонников Маркова. Последние же несколько часов скандировали «Марков», «Россия», «Одесса» и «Победа». Крики перемежались орущими из усилителя песнями: «День Победы», «Широка страна моя родная», «Смуглянка», «С чего начинается Родина» и гимном России.

Когда Игорь Марков вышел из СИЗО за полчаса до полуночи, экзальтированная толпа встретила его букетом красных роз. Недавний сиделец поблагодарил сторонников за поддержку и сообщил, что если бы его не выпустили, «этап на Крым был уже готов». «Я воздержусь от политических заявлений. Ситуация в стране взрывоопасная, - сказал Марков, но не сдержался и вспомнил о своем главном обидчике. – Тот, кто поставил страну на грань гражданской войны, должен за это ответить… Никакая власть не стоит человеческих жертв».

Политика чужими руками

Впрочем, заявляя об аполитичности, Игорь Марков сильно поскромничал. Уже на следующий день после его освобождения на Куликовом поле в Одессе собралось более тысячи человек — противников евроинтеграции. Люди держали в руках флаги с серпом и молотом, российские триколоры и плакаты: «Одесситы проснитесь, спящих — раздавят», «Профашистов геть», «Долой Майдан» и т. д..

Сам Марков не принимал участия в митинге, якобы, по состоянию здоровья. Его обращение к присутствующим зачитала его жена Инесса: «Я никогда не менял своих убеждений. Ни до выборов, ни после, ни находясь за решеткой. Я и дальше намерен защищать то, что мы с вами считаем правильным. Сегодня наша основная задача – отстоять Одессу. Не дать навязать нам чужое мнение. И мы это сделаем, потому что Одесса – город-герой. Одессу не сдадим!».

На первый взгляд, непричастен Марков и к организации митинга. За него это сделал вышеупомянутый Антон Давидченко, который полностью разделяет взгляды недавнего сидельца: всяческое сближение с Россией и отделение от Украины Одесского региона в виде Новороссии. Причем, свои идеи молодой человек не стесняется озвучивать не только на площадях.

К примеру, появившись на одном из последних заседаний исполкома горсовета, выдвинул требование — неделя на сбор внеочередной сессии для выполнения требований «антимайданщиков». Кроме того, Давидченко не раз обвинял городских чиновников в сговоре с экс-мэром Одессы Эдуардом Гурвицем. Учитывая, что выборы городского головы не за горами, а появление в Южной Пальмире кандидата Гурвица — вполне вероятно, соратник Маркова делает все, чтобы одесситы не радовались этому появлению.

Дело в том, что сторонники партии «Родина» уже видят своего лидера мэром. Посылы «Марков – мэр Одессы!» неоднократно звучали на митингах и в здании суда. Его активно поддерживает принадлежащий Алексею Костусеву «7 канал», где сейчас работает значительная часть бывших сотрудников телеканала «АТВ», принадлежащего Маркову и недавно лишенного лицензии.

При этом, основными тезисами избирательной кампании, вероятнее всего, станут русский язык (основной козырь Маркова-политика) и федеративное устройство Украины, как способ спасти страну от раскола. Последнее, во всяком случае, сам Марков озвучил на митинге в Одессе 6 марта: «Украина должна остаться единой страной, но на других условиях, скажу мягко – децентрализация власти».

По его словам, одесситы и жители области должны добиться возможности самостоятельно выбирать губернатора, а все кадровые решения в чиновничьем аппарате региона должны решаться на уровне облсовета и горсоветов. «Мы добьемся проведения референдума», - считает политик.

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий считает, что Марков, на сегодняшний день, пусть и популистскими методами, может изрядно нарастить свой рейтинг политика и даже реально повлиять на обострение политической ситуации в регионе. «Хотя, думаю, он, скорее, займется темой автономии Одесской области, чем будет раскачивать ситуацию в регионе (по примеру «независимости» Крыма, – УНИАН)... Тема автономии попадет на благодатную почву, так как все устали от власти. Люди озлоблены, и могут проголосовать за тех, кто пообещает то, чего раньше никогда не предлагалось», - считает политолог.

Депутатство ради бизнеса

Впрочем, политологи считают, что, на сегодняшний день, Игорю Маркову выгоднее оставаться в стенах парламента. Тем более, учитывая, что, по некоторым данным, избирательная кампания в свое время ему обошлась в сумму около 5 миллионов долларов. По словам доктора экономических наук Николая Шутова, участие Маркова в парламентской кампании 2012 года было обусловлено попыткой реализовать серьезные экономические амбиции. И такое мнение имеет под собой ряд оснований, несмотря на то, что сам политик утверждает, что бизнеса не имеет.

Так, Игорь Марков — формальный владелец компании «Союз», предоставляющей услуги по вывозу бытовых отходов и, до недавнего времени, являющейся на местном рынке, практически, монополистом. В биографии политика также фигурирует строительный холдинг «Славянский альянс» (Марков утверждает, что уже не имеет к нему отношения).

С его именем связывают и ряд объектов, дислоцирующихся в центре города и в курортной зоне. В их числе – жилой комплекс «Белый парус» и отель «Гранд Петтине». Еще, по словам некоторых депутатов горсовета, Игорь Марков имеет отношение к отчуждению земли нескольких санаториев: «Горького», «Лермонтовского», «Чувырина». В этой связи, не лишенным логики является предположение, что, Марков заинтересован в переделе местного строительного рынка и распространении влияния «Союза» - вытеснение (в масштабах государства) из этой ниши других операторов по вывозу мусора.

В прошлом году его брат – тогда еще депутат горсовета от Партии регионов – Олег Марков открыто выступил против того, чтобы благотворительный фонд «Студенческая церковь» строил церковно-приходскую школу на территории Межрейсовой базы моряков. Речь опять-таки о курортной зоне. «Я не против церковно-приходской школы, а за то, чтобы школа или студенческий городок оставались в собственности города. Против того, чтобы церковь была в частных руках», - заявил младший брат лидера «Родины».

Собственно, тогда Олег Марков выступил против депутата Верховной Рады от Партии регионов Сергея Кивалова, который контролирует деятельность «Студенческой Церкви». Участок почти в два гектара фонду все же передали, а Марковы и Кивалов, спустя некоторое время, помирились и демонстрировали вполне дружеские отношения. К примеру, подконтрольный Маркову телеканал «АТВ» транслировал репортажи об успешно продвигающейся стройке.

Впрочем, сегодня эти теплые отношения могут сильно испортиться. Так, по словам Валерия Песецкого, в Одессе ходят слухи о том, что Сергей Кивалов имеет отношение к посадке Маркова. «Есть основания полагать, что Игорь Олегович захочет Кивалову отомстить», - сказал политолог.

Марина Левко