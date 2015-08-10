У ГПУ нет данных об обращениях Колобова и Тимонькина о предоставлении убежища в Испании и Германии

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и средствами массовой информации Генпрокуратуры в связи с появлением в СМИ информации о том, что Юрий Колобов попросил статус беженца в Испании, а Борис Тимонькин – в Германии.

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В ГПУ напомнили, что направили в компетентные учреждения Испании и Германии запросы о выдаче указанных лиц для привлечения к уголовной ответственности.

"Официальных ответов на эти обращения еще не получено, а потому позиция власти упомянутых стран о возможности или невозможности выдачи Колобова и Тимонькина неизвестна", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, практика применения Конвенции о статусе беженцев 1951 года и соответствующие разъяснения верховного комиссара ООН по делам беженцев исходят из того, что как сам факт обращения лица за защитой, так и обоснование такого ходатайства является конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.

"Поэтому каких-либо официальных уведомлений от иностранных коллег по поводу обращения Колобова или Тимонькина о предоставлении им статуса беженца в Генеральную прокуратуру Украины не поступало", - подытожили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, бывший министр финансов Сергей Колобов был задержан в марте в Испании. Он разыскивается Следственным управлением СБУ как подозреваемый в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой").

Украинского банкира Бориса Тимонькина, подозреваемого в отмывании денег для олигарха Сергея Курченко задержали в немецком городе Коттбусе 14 июня 2015 года.