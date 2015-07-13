ГПУ просит Германию выдать украинского банкира Тимонькина, который работал на Курченко

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ, по словам заместителя Генпрокурора Виталия Касько, Тимонькин разыскивается в связи с расследованием уголовного производства, в рамках которого его подозревают в совершении совместно с Сергеем Курченко ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

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"Тимонькин и Курченко подозреваются в участии в преступной организации, незаконном завладении имуществом ПАО "Брокбизнесбанк", АБ "Укргазбанк" и ПАО "Аграрный фонд" в особо крупных размерах на общую сумму 4,7 миллиардов гривень, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебном подлоге", - объясняет Виталий Касько.

В случае доведения преступлений в суде, Тимонькина и Курченко ожидает заключение сроком до 15 лет и конфискация имущества.

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Как известно, в 2013 году Тимонькин занял должность заместителя главы набсовета группы компаний ВЕТЭК Курченко. До этого он в течение 12 лет возглавлял один из крупнейших украинских банков - "Укрсоцбанк". В конце февраля 2014 он уехал во Францию на "плановое" лечение голоданием. В июне 2014 МВД Украины объявило Тимонькина в розыск.