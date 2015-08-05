Яценюк обсудил с делегацией Конгресса США вызовы и задачи, стоящие перед Украиной

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Яценюк принял делегацию Конгресса США сегодня в Киеве.

"В ходе беседы речь шла о наиболее острых вызовах и задачах в повестке дня Украины: от защиты независимости и территориальной целостности от российской агрессии до актуальных вопросов внутригосударственных реформ", - отмечается в сообщении.

По данным Департамента информации, в выступлениях американских конгрессменов говорилось, что "вызовы, которые встают перед Украиной, впечатляют, но также поражает самоотверженность правительства Украины и его практические действия, которые дают ответы на большой масштаб проблем безопасности, экономических, социальных и гуманитарных проблем".

Во время разговора состоялся обмен мнениями относительно самых неотложных задач украинско-американского двустороннего диалога и, в частности, главных ориентиров в сотрудничестве с Конгрессом США.

Глава украинского правительства выразил благодарность за твердую поддержку Украины со стороны Сената и Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

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"Единство вокруг Украины, которое демонстрируют американские партнеры, является единством вокруг общих идеалов свободы и демократии. Мы благодарны за ощутимую и практическую солидарность с нашим народом и надеемся на дальнейшие практические шаги, которые позволят укрепить украинскую безопасность, реализовать план правительственных реформ и утвердить достойную перспективу для свободной и благополучной жизни нашего народа", - отметил Яценюк.