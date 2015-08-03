Американский эксперт назвал украинских военных одними из лучших в мире

Об этом в интервью ТСН рассказал американский военный эксперт Филипп Карбер, подчеркнув, что тренеры "ужасно счастливы" иметь возможность заниматься с украинцами.

"Мы действительно сначала хотели показать и научить их тому, что знаем сами. Но тут странная вещь: мы научились большему у украинцев, чем научили их. Они опытнее, они переживали такие обстрелы, под которые мы в жизни не попадали. Они постоянно работают под надзором беспилотников, мы такого в жизни не переживали. И против них – все новейшее российское оружие, это электронная война, с которой у нас нет подобного опыта", - пересказал эксперт слова своих друзей, которые работали с бойцами ВСУ на Яворовском полигоне под Львовом.

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Карбер признался, что впечатлен тем, как воюют украинцы.

"Я очень впечатлен теми "малышами" на фронте, теми детьми. Они живут в чрезвычайно сложных условиях, под постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами, они просто повторяются по несколько раз в день, никто не может предсказать, выживет ли он завтра или даже сегодня ночью. И то, что я могу быть рядом с ними – это самая большая честь в моей жизни", - признался американец.

"Я встречал немало украинских командиров – там, на фронте, и вот что я могу сказать: они крутые. Они отличаются от нас, не все одинаковые, но я очень впечатлен ими. Во время последней своей поездки я был со спецназовцами с Лана (полигон Широкий Лан - УНИАН). Это были и морские пехотинцы, и другие отряды, и я могу сказать: они – одни из лучших в мире", - добавил он.