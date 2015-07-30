США ввели против России дополнительные санкции

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на сайт американского Минфина.

Под секторальные санкции подпали структуры ВЭБа и «Роснефти». В частности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ Капитал», Связь-банк, «РН-Юганскнефтегаз», Rosneft Trading, ЭКСАР, банк «Глобэкс».

Также, в санкционном списке оказались российский Экспортно-импортный банк, Проминвестбанк, а также "Ванкорнефть" - дочернее предприятие "Роснефти".

В обновленный черный список включены, в частности, Роман Ротенберг, Сергей Курченко и Александр Янукович (сын экс-президента Украины Виктора Януковича).

Помимо этого, в списке упоминаются бывший секретарь СНБО Украины Андрей Клюев, топ-менеджеры концерна «Калашников» Андрей Билютин и Александр Омельченко.

Всего в списке десятки компаний, зарегистрированных в России, Беларуси, Финляндии, Румынии, китайском Гонконге, на Кипре, Виргинских островах и др., - отмечает Лента.ру.

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Как сообщал УНИАН, РФ не исключает того, что американские санкции против России могут сохраниться надолго, и готова к такому повороту дел, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.