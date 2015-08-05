Боевики из артиллерии накрыли жилые кварталы Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

Как говорится в сообщении, российско-террористические группировки продолжают обстреливать позиции сил АТО из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Огневая активность преступников сконцентрирована на Донецком направлении, преимущественно в темное время суток.

«Так, с полуночи до 6 утра боевики из 120-миллиметровых минометов вели огонь по Авдеевке, Водяному, Опытному. Кроме того, за ночь оккупанты трижды из артиллерии калибра 122 миллиметра били по жилым кварталам Авдеевки», - сообщает пресс-центр.