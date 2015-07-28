Адвокат Савченко не исключает, что российский суд вынесет его подзащитной максимальный приговор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Новиков заявил сегодня во время брифинга в Киеве.

Он отметил, что российским следственным комитетом называлась цифра – 25 лет заключения.

«Из своего опыта того, как велись другие дела и как следственный комитет занимался освещением, мы прогнозируем, что эта цифра будет затребована прокуратурой и, скорее всего, ту же цифру суд напишет в приговоре», - сказал адвокат.

«Я говорю об этом сейчас, потому что это политическое дело РФ и там политические дела предсказуемы, к сожалению. В нашей работе мы не можем себе легкомысленно позволить надеяться на то, что суд примет во внимание наши доводы, какими бы они ни были. Мы вынуждены исходить из того, что приговор уже написан, утвержден и там будет фигурировать максимальная цифра из возможных», - добавил Новиков.

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По его словам, «единственным способом реально вызволить Надежду из тюрьмы и добиться, чтобы она вернулась на Родину, максимально убедительная демонстрация для тех, кто принимает решения, в первую очередь европейских политиков высшего уровня – Меркель, Олланда, администрации США, – показать беспочвенность этого приговора и добиться, чтобы те политики, которые ведут диалог с российским руководством, после приговора включили вопрос об освобождении Савченко в приоритет во время любых переговоров с РФ».

«Если у нас это получится, то не важно, какая цифра будет фигурировать в приговоре, потому что дипломатическое давление на руководство России должно привести к тому, что рано или поздно Надежда будет освобождена», - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН ранее, адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко Илья Новиков заявляет о том, что в ближайшие сутки по делу его подзащитной может произойти позитивное изменение. Новиков также отметил, что не может рассказать подробности, поскольку это пока конфиденциальная информация.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.