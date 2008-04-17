Басс не понимает, зачем Винскому фуры в Киеве

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС выразил удивление по поводу заявлений чиновников Министерства транспорта и связи о несогласии с решением КГГА запретить в дневное время въезд грузовиков в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

«Мировая практика, которую киевская власть пытается внедрить в столице Украины, получила поддержку таможни, ГАИ, областной власти. Вместо этого отдельные должностные лица Министерства транспорта высказываются против инициативы, воплощения которой ожидают с нетерпением киевляне”, - сказал Д.БАСС.

По его мнению, у Минтранса может быть две причины несогласия. “Либо непрофессионализм чиновников повлек такие заявления, либо же начало избирательной кампании в столице мешает руководству транспортного министерства оставаться профессионалами и видеть позитив для жителей Киева в ограничении въезда большегрузного транспорта», – заявил Д.БАСС.

Он отметил, что европейский опыт свидетельствует, что ограничение въезда грузовиков в мегаполисы значительно улучшает состояние окружающей среды и ситуацию на дорогах.

Как сообщал УНИАН, Киевская горгосадминистрация выдала распоряжение “О дополнительных мероприятиях по упорядочению движения грузового автотранспорта в городе Киеве”, которым с 1 мая предусматривается запрещение заезда в Киев грузового транспорта общей массой более 4,5 тонн с 7.00 до 20.00. Согласно распоряжению, движение транзитного грузового транспорта по территории города будет осуществляться с 20.00 до 7.00 только по отдельным улицам и площадям. В то же время разрешен заезд грузового транспорта со скоропортящимся грузом в центральную часть города с 20.00 до 7.00.

15 апреля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что считает решение Киевской городской госадминистрации о запрещении въезда грузового транспорта в Киев безответственным и поспешным.

По словам министра, это решение можно было бы понять, если бы для этих целей был построен мост через Днепр и объездная дорога. А поскольку этого нет, то данное решение приведет к тому, что «на подходах к Киеву мы будем иметь лежанку автомобилей», будет задерживаться движение и работа международных перевозчиков, отметил он. И.ВИНСКИЙ выразил надежду, что указанное решение будет отменено до 1 мая.

7 апреля председатель Регионального совета участников Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) в Киевской области Валерий ЧЕРНЕНКО заявил, что автоперевозчики не намереваются выполнять решение КГГА. «Существуют международные конвенции, есть законы о международном движении, и не имеет права какой-нибудь чиновник принимать такие решения, которые идут вразрез с международными соглашениями и конвенциями, поэтому мы не будем выполнять это решения», - заявил он.