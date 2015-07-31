ГПУ внесла жалобу на решение суда об избрании Лавриновичу уменьшенного залога

В пятницу, 31 июля, прокурором Генеральной прокуратуры Украины внесена апелляционная жалоба на решение суда об избрании меры пресечения бывшему министру юстиции Украины Александру Лавриновичу, которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, в виде залога.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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В ГПУ напомнили, что Печерским районным судом города Киева 30 июля было рассмотрено ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,6 млн грн бывшему министру юстиции Лавриновичу.

По результатам рассмотрения указанного ходатайства судом принято решение об избрании меры пресечения подозреваемому Лавриновичу в виде залога в размере 1000 минимальных заработных плат, что составляет 1,2 млн грн, с одновременным возложением на него процессуальных обязанностей прибывать по вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта без разрешения этих лиц, сообщать им о перемене места жительства и работы, сдать документы для выезда за границу на хранение следователю.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета более 8,5 млн грн.

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 млн грн, незаконно и безосновательно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.