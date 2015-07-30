ГПУ хочет арестовать экс-министра юстиции Лавриновича из-за растраты 8,5 миллионов гривень
Генеральная прокуратура Украины просит суд арестовать экс-министра юстиции Александра Лавриновича в уголовном производстве о растрате более 8,5 млн грн из государственного бюджета.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Игорь Слободяник.
"Он в настоящее время получает материалы производства, которыми обосновывается ходатайство о взятии его под стражу в Генеральной прокуратуре", - сказал Слободяник.
Как отметил начальник второго следственного отдела управления специальных расследований ГПУ, Лавринович сейчас находится в здании прокуратуры.
"Мы обращаемся к суду с ходатайством о взятии под стражу, решение принимает суд", - отметил Слободяник.
Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн.
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Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
По указанному эпизоду Генеральной прокуратурой 1 июля также было сообщено о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Андрею Седову, который занимал должность заместителя министра юстиции – руководителя аппарата с января 2011 года до 19 августа 2013 года.
Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской исправительной колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.
22 февраля 2014 года Верховная Рада конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко на основании решения Европейского суда по правам человека и решений Комитета министров Совета Европы, после чего Тимошенко вышла на свободу.
14 апреля Верховный Суд Украины закрыл «газовое дело» Тимошенко в связи с отсутствием события преступления.
Министерство юстиции Украины дважды заключило соглашение с юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates на услуги по делу «Тимошенко против Украины»
На сайте Минюста сообщалось, что юристы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP установили, что Тимошенко якобы превысила свои полномочия и совершила преступления при заключении соглашения в 2009 году между «Нафтогазом» и «Газпромом» о поставках газа в Украину.