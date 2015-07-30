ГПУ хочет арестовать экс-министра юстиции Лавриновича из-за растраты 8,5 миллионов гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Игорь Слободяник.

"Он в настоящее время получает материалы производства, которыми обосновывается ходатайство о взятии его под стражу в Генеральной прокуратуре", - сказал Слободяник.

Как отметил начальник второго следственного отдела управления специальных расследований ГПУ, Лавринович сейчас находится в здании прокуратуры.

"Мы обращаемся к суду с ходатайством о взятии под стражу, решение принимает суд", - отметил Слободяник.

Как сообщал УНИАН, ранее Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета свыше 8,5 млн грн.

Читайте такжеГПУ подозревает семь российских чиновников в преступлениях против Савченко

Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме свыше 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По указанному эпизоду Генеральной прокуратурой 1 июля также было сообщено о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Андрею Седову, который занимал должность заместителя министра юстиции – руководителя аппарата с января 2011 года до 19 августа 2013 года.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской исправительной колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

22 февраля 2014 года Верховная Рада конституционным большинством приняла постановление об освобождении Тимошенко на основании решения Европейского суда по правам человека и решений Комитета министров Совета Европы, после чего Тимошенко вышла на свободу.

14 апреля Верховный Суд Украины закрыл «газовое дело» Тимошенко в связи с отсутствием события преступления.

Министерство юстиции Украины дважды заключило соглашение с юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates на услуги по делу «Тимошенко против Украины»

На сайте Минюста сообщалось, что юристы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP установили, что Тимошенко якобы превысила свои полномочия и совершила преступления при заключении соглашения в 2009 году между «Нафтогазом» и «Газпромом» о поставках газа в Украину.