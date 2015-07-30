ГПУ просит суд арестовать Лавриновича и предлагает установить залог в 8,6 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, обвинение просит суд применить к Лавриновичу меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в сумме 8,604 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Генпрокуратура сообщила экс-министру юстиции Лавриновичу о подозрении в растрате из госбюджета более 8,5 млн грн.

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Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, а именно: по факту растраты путем злоупотребления служебным положением государственных средств в сумме более 8,5 млн грн, незаконно и необоснованно потраченных на привлечение иностранной фирмы с целью сокрытия фактов преступного нарушения законодательства правоохранительными органами и судом при осуществлении расследования и судебного рассмотрения в суде дела экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

По указанному эпизоду Генеральной прокуратурой 1 июля также было сообщено о подозрении бывшему заместителю министра юстиции Украины Седову, который занимал должность заместителя министра юстиции – руководителя аппарата с января 2011 года по 19 августа 2013 года.