Яценюк подозревает, что депутаты уморились работать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отрицает наличие в парламенте политического кризиса и говорит о политической афере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сказал в интервью журналистам.

По его словам, политический кризис был, когда рассматривался вопрос о НАТО. А теперь «политическая афера». По его словам, «авторов много» у сложившейся ситуации.

Он отметил, что все это, видимо, происходит потому, что «парламент устал работать». А.ЯЦЕНЮК считает, что на сегодняшний день минимальные задачи парламента выполнены, поскольку принят пакет важных законов по ВТО, а также ратифицирован протокол по ВТО, принят пакет социальных законопроектов и целый ряд решений по назначению судей”.

Что касается максимальных задач Верховной Рады, то А.ЯЦЕНЮК считает – политическая стабильность в стране и принятие пакета реформистских законов. Он отметил, что для него не является максимальной задачей форматирование Конституции под политические силы.

В то же время, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на сегодняшний день нет реформистских законов, а нередко законы являются «социально-популистскими», которые «играют в плюс на электорат, но которые играют в минус на экономическую стабильность и единство государства в целом».

Говоря о влиянии Секретариата Президента и самого Президента Украины на ситуацию в парламенте, А.ЯЦЕНЮК отметил, что «относительно влияния любых улиц, то я не буду на подтанцовках ни одной, ни другой улицы, и хвосты также никому заносить не собираюсь».

Говоря о политических силах, он считает нормальным явлением, когда они затрагивают вопросы, которые интересуют их избирателей.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не будет неконституционного процесса по формированию изменений и дополнений в Конституцию Украины. По его словам, Конституция – это «документ нации, а не той или другой политической силы». По его словам, можно говорить «об определенной хунте, которая форматировалась в стенах парламента». В то же время, А.ЯЦЕНЮК отказался называть политические силы или отдельных народных депутатов, кого он называет гекачепистами, лишь отметил, чтобы журналисты посмотрели, какие проекты постановлений внесены на рассмотрение Верховной Рады и кто является их авторами.