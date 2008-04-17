Заседание ВР закрыто: депутаты вошли в турбулентность

Сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины закрыто. Следующее начнется завтра в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, закрывая заседание, отметил, что «мы опять зашли в фазу надуманной политической турбулентности, а другими словами, возможно, и определенного политического фарса».

По словам спикера, для того, чтобы возобновить работу парламента, «кому-то нужно опять сделать шаг назад».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что нужно либо снять вопрос о голосовании за досрочные выборы в Харькове, «однако коалиция категорически отказывается это делать», или оппозиция должна дать возможность заслушать данный вопрос, но она тоже категорически отказывается это делать.

«Искусство компромисса пока не достигнуто», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, сегодня руководители фракций проведут заседание для наработки пакета предложений, с помощью которых можно было бы достичь согласия «в части голосования или не голосования”. При этом он подчеркнул, что «в том числе и благодаря этой ситуации никакие политические аферы в парламентском зале уже не прошли, и это также является позитивом». «Это я все гекачепистам привет передаю», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сегодня будут продолжаться консультации лидеров фракций, и завтра в 9.30 руководители фракций будут заседать вместе с Председателем ВР для поиска компромиссов. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что следующие три недели в Верховной Раде не пленарные.

«Если за завтра память не придет, то за следующие три недели, надеюсь на то, что будет возможность начать работу», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что «у нас опыт выхода из кризисов есть, давайте выходить из этого кризиса».

А.ЯЦЕНЮК также извинился перед судьями, поскольку сегодня должен был рассматриваться вопрос об избрании судей, и они уже были в Верховной Раде Украины. Он выразил надежду, что они работают лучше, чем Верховная Рада Украины.