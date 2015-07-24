Минюст запретил КПУ участвовать в выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге министр юстиции Павел Петренко.

“Я подписал приказы, правовым последствием которых является то, что эта политическая сила и другие коммунистические партии с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса и не могут участвовать в местных, общегосударственных и президентских выборах”, - сказал министр.

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Отвечая на вопрос, отменена регистрация КПУ и других коммунистических партий, Петренко отметил, что, согласно закону о декоммунизации, КПУ теряет статус участника избирательного процесса.

По словам министра, КПУ остается в статусе юридического лица до момента, пока суд не отменит регистрацию. “То есть это уже технический вопрос”, - добавил он.

Петренко подчеркнул, что после принятия законов о декоммунизации Министерство юстиции сформировало независимую комиссию, которая проводила проверку на соответствие трех коммунистических партий в Украине — КПУ, Компартии (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян. “На основании работы комиссии были одобрены выводы, которые согласно закону были представлены Министерству юстиции для принятия окончательного решения», - сказал министр.

“Я подписал три приказа, которые признают, что компартии Украины в своей деятельности, наименовании, в символике, в уставе, в программе не соответствуют требованиям ч.2 ст.3 закона “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”, - отметил Петренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал лишение Коммунистической партии Украины и других коммунистических партий права быть субъектом политических и избирательных процессов актом исторической справедливости.

Как сообщали некоторые СМИ, лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что Коммунистическая партия примет участие в местных выборах, которые пройдут 25 октября.

"Коммунистическая партия Украины существует и будет существовать. Поэтому мы, естественно, готовы, у нас есть концептуальная и утверждена стратегия участия Компартии в (местных) выборах", - сказал Симоненко и добавил, что КПУ намерена выдвигать своих кандидатов на мажоритарных округах в случае, если партию запретит суд.