Турчинов назвал лишение коммунистов участия в выборах актом исторической справедливости
Секретарь СНБО уверен, что лишение КПУ права участия в выборах стало актом исторической справедливости.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что лишение Коммунистической партии Украины и других коммунистических партий права быть субъектом политических и избирательных процессов, - это акт исторической справедливости.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на брифинге в пятницу.
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«Сегодня министр юстиции согласно принятому Верховной Радой закону подписал решение, в соответствии с которым коммунистические партии, которые есть сегодня в Украине, теряют право быть субъектом политических и избирательных процессов. Это действительно акт исторической справедливости», - сказал Турчинов.
Как сообщал УНИАН, ранее лидер КПУ Петр Симоненко заявил некоторым СМИ, что Коммунистическая партия примет участие в местных выборах, которые пройдут 25 октября.
«Коммунистическая партия Украины существует и будет существовать. Поэтому мы, естественно, готовы, у нас есть концептуальная и утвержденная стратегия участия Компартии в (местных) выборах», - сказал Симоненко и добавил, что КПУ намерена выдвигать своих кандидатов на мажоритарных округах в случае, если партию запретит суд.
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Сегодня, 24 июля, министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что Коммунистическая партия Украины не может быть субъектом политического процесса и участвовать в местных выборах.
«Я подписал приказы, правовым последствием которых является то, что эта политическая сила и другие коммунистические партии с сегодняшнего дня не могут быть субъектом избирательного процесса и не могут участвовать в местных, общегосударственных и президентских выборах», - сказал министр.