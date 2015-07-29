Совбез ООН в 22.00 начнет рассматривать резолюцию о создании трибунала по "Боингу"
Совет безопасности Организации Объединенных Наций в 22.00 по киевскому времени начнет рассмотрение проекта резолюции о создании трибунала по расследованию катастрофы "Боинга-777" на Донбассе в июле прошлого года.
Об этом постоянный представитель Украины при ООН Юрии Сергеев сообщил в Twitter.
"Советую всем включать телевизоры в 22.00 по Киеву. Совет безопасности ООН начнет заседание по MH17, будет поставлена на голосование соответствующая резолюция", - отметил дипломат.
Посол напомнил, что в Нью-Йорке для участия в заседании Совбеза ООН находится министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Ожидается его встреча с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Как сообщал УНИАН, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
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Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.
Россия выступала против этого предложения.