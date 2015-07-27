Управления правовой экспертизы КСУ обнародовал заключение относительно изменений к Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в зачитанных сегодня на заседании Конституционного суда положениях заключения Управления правовой экспертизы КСУ.

В частности, в документе изложены замечания (оговорки). В одном из замечаний (оговорок) речь идет о том, что применение в новой редакции части 2 статьи 142 Конституции Украины формулировки, согласно содержанию которой префект приостанавливает действие актов местного самоуправления, вызывает замечание, поскольку останавливает действие актов не только органов местного самоуправления, но и территориальных общин и глав общин. В заключении сказано, что эта норма нуждается в конкретизации и редакционной доработки.

В то же время, согласно заключению, то, что касается дополнения раздела 15 под названием «Переходные положения» Конституции Украины пунктом 18-м, то, по мнению управления, "оно направлено на утверждение прав граждан в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на реализацию прав и свобод граждан, проживающих в других регионах".

Судьей-докладчиком по делу является судья Конституционного суда Михаил Гультай.

Читайте такжеПорошенко обсудил с главой Венецианской комиссии конституционную реформуКак сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада направила в Конституционный Суд проект изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти (№2217а) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного Закона. За это решение проголосовали 288 народных депутатов.

Справка УНИАН. 16 июля Верховная Рада направила в КС проект изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (№2217а) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного Закона. За это решение проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно законопроекту, органами местного самоуправления общины является совет общины как представительный орган и исполнительные органы местного самоуправления общины. Исполнительные органы местного самоуправления общины подконтрольны и подотчетны совету общины. Глава общины председательствует на заседаниях совета общины, возглавляет исполнительный орган местного самоуправления общины. Районный, областной совет, их исполнительные комитеты являются органами местного самоуправления, соответственно представляют и реализуют общие интересы территориальных общин района, области.

Законопроектом предусмотрено, что исполнительную власть в районах и областях, в Киеве и Севастополе осуществляют префекты, которые являются государственными служащими. Префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению Кабинета министров Украины президент Украины.

Президент Украины по представлению Кабинета министров Украины впервые осуществляет назначение префектов после создания соответствующими районными, областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2018 года.

Также определено, что префект издает акты, обязательные к исполнению на соответствующей территории.

Предусмотрено, что срок полномочий главы общины, депутатов совета общины, районного, областного совета, избранных на очередных выборах, составляет четыре года.

Законопроектом также предусмотрено, что действие актов местного самоуправления в случае их несоответствия Конституции или законам Украины останавливает префект с одновременным обращением в суд. В случае принятия главой общины, советом общины, районным, областным советом акта, не соответствующего Конституции Украины, который создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, президент Украины останавливает действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, временно останавливает полномочия главы общины, состава совета общины, районного, областного совета и назначает временного государственного уполномоченного. Временный государственный уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов местного самоуправления общины, исполнительного комитета районного, областного совета.

Также в проекте закона отмечается, что после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (по децентрализации власти)" следующие очередные местные выборы - выборы глав общин, депутатов советов общин, районных, областных советов проводятся в последнее воскресенье октября 2017 года.

Кроме того, проектом закона Переходные положения Конституции дополнены последним, 18-м пунктом, в котором указано, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.