Жителям Чернигова предлагают 2 тысячи гривень за фото голосования за одного из кандидатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в дискуссионном клубе "Экспертное мнение" сообщил руководитель образовательного центра "Инициатива" Павел Пущенко.

По его словам, сообщение получают пользователи системы Viber.

"Используется манипулятивная технология, поскольку предлагается проголосовать за малоизвестного кандидата", - отметил Пущенко.

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Общественные активисты проверяют информацию и надеются, что на этот факт отреагируют правоохранители.

Вместе с тем официальный представитель штаба кандидата в народные депутаты по округу №205 Геннадия Корбана Дмитрий Громаков сегодня на брифинге высказал мнение, что такие рассылки осуществляют конкуренты Корбана.

"По Viber распространяется информация о том, что некий кандидат Нароха Олег платит по две тысячи гривен за голос с приглашением на конкретный адрес - проспект Мира, 31", - отметил Громаков.

В связи с этим представитель штаба высказал мнение, что "это игра наших конкурентов на повышение ставок в цене за голос".

Громаков также прокомментировал причину того, почему малоизвестный кандидат предлагает деньги.

"Потому что наши конкуренты боятся проигрыша, и сейчас формируется пул нарушений, благодаря которым могут быть сорваны выборы", - заявил Громаков.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходят промежуточные выборы народного депутата Украины. В избирательном бюллетене - 91 фамилия.

В избирательные списки включено почти 150 тыс. избирателей, создано 83 избирательных участка.