В России растет количество задержанных и осужденных украинцев

Об этом УНИАН сообщили украинский дипломат, комментируя высказывания главы Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктора Иванова о задержании и привлечении к уголовной ответственности на территории РФ более 1,3 тыс. граждан Украины.

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«Действительно, мы имеем угрожающую статистику, которая показывает, что с такими темпами в России привлекут к уголовной ответственности в 2015 году в два раза больше граждан Украины, чем 2014», - сказала собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если в 2014 году в РФ было задержано и привлечено к уголовной ответственности 1370 граждан Украины, то за первое полугодие 2015 года уже 1892 украинца. При этом речь идет о случаях, когда компетентные органы РФ информируют консульские учреждения Украины на территории России, что предусмотрено соответствующей конвенцией, добавил дипломат.

«Сколько случаев, когда украинскую сторону не информируют о задержании украинцев, можно только догадываться, но факт остается фактом – такие случаи есть. Достаточно вспомнить некоторые резонансные дела - когда гражданин Украины задержан, а РФ игнорирует свою обязанность проинформировать об этом украинскую строну», - сказал он.

В тоже время, дипломат подчеркнул, что 70% случаев задержания и осуждения граждан Украины связаны с незаконным оборотом наркотиков.

«Наркотики – это то, за что легче всего привлечь, так как их легче всего подкинуть, а доказать свою невиновность в таком случае крайне сложно», - сказал он.

При этом собеседник агентства привел пример, когда при пресечении границы происходит проверка пассажиров, неожиданно у гражданина Украины «под подушкой» находят небольшое количество наркотиков, а это уже основание, чтобы человека лишить свободы на срок от пяти лет.

«Складывается впечатление, что российские борцы с преступностью тем самым выполняют свои планы», - сказал украинский дипломат.

Сегодня, 20 июля, Иванов заявил, что сотрудники ФСКН за полтора года задержали более 1,3 тыс. граждан Украины, занимавшихся продажей наркотиков на территории РФ.

«Мы за прошлый год привлекли к уголовной ответственности 853 гражданина Украины, которые занимались торговлей психоактивными веществами в регионах Российской Федерации», — сказал Иванов в эфире телеканала «Россия-24».

Он добавил, что за шесть месяцев 2015 года ФСКН задержала уже свыше 500 граждан Украины «за продажу наркотиков».

15 ноября 2010 года Иванов заявил УНИАН, что за 9 месяцев 2010 года 400 граждан Украины отбывали наказания или были задержаны в России по обвинениям в незаконном обороте наркотиков.

6 марта 2012 года Служба безопасности Украины и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков подписали Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.