На стройки в Крым будут свозить наркозависимых со всей России

10 июля Национальный антинаркотический союз (НАС) презентует в Симферополе соответствующий проект.

По представлению оккупационной прокуратуры "Служба государственного строительного надзора" отменила разрешение на строительство фитоцентра в поселке Гурзуф. Администрация Ялты, в свою очередь, донесла до общественности мнение инвестора и застройщика, сообщают Новости Крыма.

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«Вопрос трудоустройства наркозависимых, прошедших реабилитацию, является ключевым для успешного возвращения их в общество. Тем не менее многие профессии навсегда закрыты для людей, ранее страдавших от зависимости. Фактор «социального клейма наркомании» также осложняет процесс поиска работы для людей, страдавших от зависимости», – пояснили в пресс-службе союза.

Национальный антинаркотический союз (НАС) – ассоциация, созданная для координации деятельности общественных и некоммерческих организаций России в сфере профилактики распространения наркомании и наркопреступности. Союз взаимодействует с Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, различными органами власти, религиозными, молодежными, спортивными и другими организациями.