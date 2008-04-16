Небоженко: демократической коалиции де-факто уже не существует

Политолог Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что демократической коалиции де-факто уже не существует.

Об этом он сказал в интервью сайту “Гарт”.

«Демократическая коалиция выполнила свою основную функцию – избрала Юлию ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. С этой минуты коалиция стала уже ненужной Ю.ТИМОШЕНКО, и она соответствующим образом с ней ведет себя. Потому разговоры о том, какая часть коалиции просит другую сторону вести себя, как коалиция, являются абсурдными», – сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его словам, пока существует две коалиции – «одна контролирует работу Верховной Рады – это Партия регионов и БЮТ, другая – демократическая коалиция, которая дала старт политической карьере Ю.ТИМОШЕНКО».

В.НЕБОЖЕНКО убежден, что шансы сохранить демократическую коалицию и обеспечить ее работу очень минимальны.

«Невозможно спасти то, чего нет», – отмечает он.

При этом политолог добавил, что БЮТ в дееспособности демкоалиции на данном этапе не заинтересован.

«Если коалиция будет работать, то БЮТ вынужден будет выполнять ту внутреннюю Конституцию из 12 законопроектов, которая задекларирована в соглашении. А этого делать никто не намерен», – отметил В.НЕБОЖЕНКО.