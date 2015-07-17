Кремль вслед за боевиками раскритиковал поправки к украинской Конституции

В частности, по информации пресс-службы Кремля, сегодня президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход реализации минских соглашений, в том числе, состоялся "обмен мнениями" на предмет соответствия поправок в Конституцию Украины положениям этих соглашений.

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«Наряду с текущими вопросами внутренней социально-экономической и внешнеполитической повестки дня состоялся обмен мнениями о ходе реализации минских соглашений, в том числе на предмет соответствия принятых накануне поправок в Конституцию Украины положениям этих соглашений», - говорится в сообщении.

В тоже время в МИД РФ, заявили, что внесенный на днях в Верховную Раду проект изменений в Конституцию Украины в части, касающейся децентрализации, был подготовлен не только без участия реальных представителей Донецка и Луганска, но и без малейшего учета «интересов юго-востока Украины».

«Этот документ никак не соотносится с Минскими договоренностями, где четко прописаны задачи по обеспечению на постоянной основе особого статуса Донбасса, децентрализации полномочий в соответствии с тем перечнем, который буквально и весьма подробно изложен в пункте 11 минского «Комплекса мер», считают в МИД РФ.

Заявляется, что попытка представить внесение в текст конституционных поправок в раздел «Переходные положения» тезиса «об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» как некое выполнение Киевом своих минских обязательств «является лишь имитацией и не должно никого обмануть».

« Это подтверждается сделанным 16 июля 2015 г. президентом Петром Порошенко заявлением в Верховной Раде о том, что проект изменений в украинскую конституцию не предусматривает особого статуса Донбасса», - говорится в соглашении .

Ранее пророссийские боевики заявили, что предложенные президентом Украины изменения в Конституцию Украины могут означать выход из Минского формата, а также пригрозили эскалацией конфликта.