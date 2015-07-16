Гройсман: В изменениях в Конституцию нет ни слова об особом статусе Донбасса

По его словам, упоминается лишь принятый ранее парламентом закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время брифинга после голосования в ВР за включение в повестку дня сессии и направление в Конституционный Суд президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти.

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“Мы сегодня слышали очень много подмен понятий. Ни слова в изменениях в Конституцию об особом статусе нет и не было. Это неправда. Есть только упоминание о принятом законе Верховной Радой Украины, который имеет название следующее: “Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, - сказал Гройсман и добавил, что этот закон “полностью соответствует территориальной целостности, независимости и суверенитету нашего государства”.

По словам Гройсмана, “ни одного вопроса об особом статусе, особых полномочиях, еще о чем-то — это абсолютно неправда”.

“Я думаю, что нужно еще время, чтобы мы обменивались мнениями и действительно пришли к выводу, что никаких подобных вещей о статусе там нет”, - сказал председатель ВР.

Он добавил, что для этого необходимо лишь прочитать проект изменений в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Верховная Рада направила в КС проект изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти) (регистрационный номер 2217а) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. За это решение проголосовали 288 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция Радикальной партии, а из фракции “Самопомич” “за” проголосовал лишь один народный депутат.

Перед голосованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждал, что в проекте изменений в Конституцию якобы определен особый статус Донбасса.

Справка УНИАН. 17 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменения в ст.10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 2378).

Этим законом статья 10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (от 16 сентября 2014 г.) дополняется пунктами 4 и 5.

Ими устанавливается, что статьи 2 - 9 настоящего закона действуют с дня обретения полномочий органами местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые избраны на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, с соблюдением принципов общих, равных, свободных и прозрачных выборов, а также публичности и открытости избирательного процесса как основных принципов избирательного права, установленных Конституцией Украины и международными договорами Украины, которые закрепляют общепризнанные международные стандарты обеспечения прав человека и являются частью национального законодательства Украины, в том числе с обязательным соблюдением стандартов ОБСЕ по проведению демократических выборов.

Предусмотренный этим законом особый порядок деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими законами Украины.