Нуланд обсудила с Порошенко выполнения Минских договоренностей и заверила в поддержке со стороны США

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко выразил благодарность за поддержку и помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в защите и восстановлении территориальной целостности Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина неуклонно выполняет Минские договоренности и делает все возможное для их надлежащей имплементации. Он выразил надежду, что США и впредь будут способствовать деэскалации ситуации в Донбассе, а также решению таких насущных вопросов, как полное прекращение огня со стороны боевиков, отвод тяжелого вооружения, обеспечение надлежащего международного мониторинга, освобождение всех заложников, в том числе украинских граждан, которые незаконно находятся в России, свободный доступ международной гуманитарной помощи в пострадавшие регионы.

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Собеседники обсудили ход конституционной реформы в Украине в части децентрализации. Помощник государственного секретаря поздравила Президента Украины с успешным голосованием Верховной Рады за направление законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти в Конституционный Суд.

Нуланд подтвердила, что США поддерживают подходы Украины к дальнейшему урегулированию ситуации в Донбассе и продолжат активно работать с целью неукоснительного и полного выполнения Минских договоренностей, а также оказывать необходимую помощь, отмечается в сообщении.