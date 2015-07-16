В Европарламенте положительно оценивают реформы по децентрализации Украины

Это следует из комментариев, полученных корреспондентом УНИАН от ряда политиков.

Так, глава делегации ЕП Комитета ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович (Хорватия, европейские народники) напомнил, что проведение конституционной реформы в части децентрализации является "ключевым элементом Минских договоренностей".

"По моему мнению, украинская сторона выполняет свои обязательства. Наряду с уже принятыми изменениями в ряд других законов, предложенные конституционные изменения идут в направлении передачи полномочий, субсидиарности и финансовой децентрализации. Это является положительным явлением, которое также соответствует европейской практике. Я считаю, что предложенная децентрализация должна служить стимулом и инструментом построения доверия для того, чтобы облегчить процесс мирной реинтеграции оккупированных территорий в правовой и Конституционный строй Украины", - сказал он.

Политик назвал "очень важным" тот факт, что Венецианская комиссия положительно оценила проект конституционных поправок, и то, что было учтено большинство ее рекомендаций. "Это подтверждает, что предложенные изменения в целом совместимы с европейской Хартией о местном самоуправлении", - считает Пленкович.

Глава делегации ЕП выразил убеждение, что "сейчас все заинтересованные стороны должны воспользоваться этой возможностью и конструктивно приложить усилия, направленные на обеспечение прочного мира и территориальной целостности Украины". "Конституционная реформа и децентрализация являются ключевыми шагами в процессе реализации европейских реформ и являются жизненно важными для продолжения политических, правовых, экономических и социальных реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации, которое было подписано год тому назад. Как сопредседатель Парламентского Комитета Ассоциации, я готов оказать Украине поддержку в реформах, ориентированных на ЕС", - добавил он.

В свою очередь вице-президент ЕП Ричард Чарнецкий (Польша, европейские консерваторы) выразил убеждение, что "президент Порошенко и весь украинский народ имеют право менять украинскую Конституцию так, как они хотят". "Это естественно, что украинское общество определяет права и обязанности. Ни одна другая страна не должна вмешиваться в этот сложный процесс, а также не должна просить о внесении изменений в такой документ, как Конституция", - подчеркнул он.

В этой связи политик критически высказался относительно оценок представителей России о том, что предложенные изменения не соответствуют Минским договоренностям. "Я думаю, что россияне не должны вмешиваться и манипулировать ситуацией, особенно с учетом Минских договоренностей, которые были подписаны президентом Порошенко. Этот документ не предоставляет россиянам никаких прав внедрять изменения независимого Украинского государства", - заявил Чарнецкий.

Глава неформальной группы друзей европейской Украины Пятрас Ауштрявичюс (Литва, группа либералов) назвал предложенные изменения "поиском лучшего решения". "Я не нашел критического реагирования Венецианской комиссии и вижу хорошую почву для дальнейших компромиссов", - считает политик.

Он также критически высказался по поводу российских комментариев, которые "носят политический характер и представляют собой попытки критиковать Украину". "Интересно, какими бы были замечания Венецианской комиссии, если бы российская Дума отправила на рассмотрение так называемый закон Об аннексии Крыма?" - иронично спросил Ауштрявичюс.

Депутат ЕП Марк Демесмаэкер (Бельгия, европейские консерваторы) также считает, что предложенные поправки "выглядят хорошо". "Я думаю, что это очень хороший шаг в правильном направлении. Украина нуждается в децентрализации. Посмотрите на наиболее успешные страны Европы и мира - они децентрализованные государства", - сказал депутат ЕП.

Он напомнил "позитивные" высказывания по этому поводу и президента Венецианской комиссии. "Он сказал, что текст включает большинство рекомендаций Венецианской комиссии. Это хорошая работа. Конечно, это (децентрализация) никогда не будет безупречным - бельгийская модель также не безупречна. Они (украинцы) пытаются получить многоуровневую модель местного самоуправления без наложения полномочий, этому также могла бы поучиться и Бельгия. Я не вижу, что это может быть нарушением Минских договоренностей", - считает Демесмаэкер.

В то же время в невыполнении Минских договоренностей он обвинил поддерживаемых Россией сепаратистов. "Если я буду говорить о нарушении Минских договоренностей, то я могу говорить о вещах, которые я видел, когда я был на Донбассе в феврале и два месяца тому назад. Я видел нарушения Минских договоренностей поддерживаемыми Россией сепаратистами: тяжелое вооружение не было отведено от линии соприкосновения, я видел атаку на Дебальцево после подписания Минских договоренностей", - сказал депутат ЕП.

Также Демесмаэкер опроверг ранее распространенную информацию о якобы требовании со стороны ЕС к Киеву прописать в Конституции специальный статус для Донецка и Луганска. "Это - неправда. Мы ничего не требуем. Это украинская демократия и украинский парламент должны решать свое будущее. Украина - суверенное государство и ее территориальная целостность и суверенитет должны уважаться. Это они решают по поводу децентрализации, и это - хорошо, потому что это сделает государство более демократическим, более прозрачным, более эффективным, которое будет лучше работать для народа", - подчеркнул он.

Депутат Габриелиус Ландсбергис (Литва, европейские народники) также убежден, что децентрализация и региональная политика "необходимы для Украины, как и для любой другой страны, для развития демократии и конкурентоспособности, которая поддерживается ЕС". "Важно, что поправки в Конституцию были проанализированы и положительно оценены Венецианской комиссией. В то же время, они ясно дают понять всем сторонам, что Крым - это территория Украины. ООН должна дать Международному уголовному суду оценку российской оккупации Крыма", - заявил он.

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