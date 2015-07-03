Нуланд: в случае выполнения Минских договоренностей миротворцы не понадобятся

Об этом помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила в своем интервью "Эху Москвы".

"Если Минские договоренности будут полностью выполнены, то не будет необходимости в дополнительных соображениях", - заявила она.

Нуланд отметила, что на данном этапе не видно, чтобы Минские договоренности выполнялись – ведь это подразумевает прекращение огня и участие ОБСЕ во всех районах. Кроме того, она добавила, что в случае эскалации конфликта на Донбассе мировое сообщество усилит свое давление на Россию.

"Если сепаратисты при российской поддержке будут по-прежнему захватывать землю и преступать ту линию, которая определена по Минским соглашениям, то это давление будет нарастать. Это не выбор Америки, это позиция США и Евросоюза, это реакция мирового сообщества на то, что Россия нарушила базовые положения международного права", - подчеркнула Нуланд.

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Она отметила, что Украина до сих пор не отказалась от идеи направить миротворческий контингент на восток страны.

"Если вы послушаете украинцев и других, когда они говорят о присутствии миротворцев, то у них это вызывает разочарование, что через 4-5 месяцев после Минских договоренностей по-прежнему на линии соприкосновения люди погибают", - отметила Нуланд.