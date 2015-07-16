Участников перестрелки в Мукачево ищут на пложади 40 квадратных километров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук.

По его словам, в результате спецоперации были задержаны четыре человека, двое из которых были ранены, прооперированы и находятся в Ужгородской больнице.

“На сегодняшний день еще шесть человек находятся где-то на территории, как я подозреваю, в 40 кв. км лесогорной полосы. Поисковые мероприятия продолжаются с привлечением Национальной гвардии для их нейтрализации и задержания”, - сказал Остафийчук.

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Он напомнил, что по факту инцидента в Мукачево правоохранительными органами и Генпрокуратурой совместно расследуются уголовные производства относительно терроризма, злостного хулиганства и незаконного хранения оружия.

Одновременно Остафийчук не стал раскрывать подробности следствия, отметив, что это в своё время должна была сделать прокуратура.

Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлено, 4 задержаны.

По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек, погибли по меньшей мере двое.