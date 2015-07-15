Порошенко о событиях в Мукачево: Ужасная перестрелка нанесла ущерб имиджу Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что события в Мукачево нанесли вред международному имиджу Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед активом в ходе рабочей поездки в Закарпатскую область.

“Эта история - ужасная перестрелка - нанесла колоссальный ущерб и международному имиджу Украины”, - сказал Порошенко.