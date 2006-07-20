Возле парламента - столкновение между сторонниками Регионов и БЮТ

Парламент опять блокируют сторонники Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. Они перекрыли проезд по ул. Грушевского.

Как передает корреспондент УНИАН, между сторонниками БЮТ и Партии регионов возникает толкотня, но сейчас их разделил плотный кордон милиции.

В эти минуты удалось прекратить столкновение, начинавшееся между сторонниками двух политических сил.

В то же время, в сессионном зале Верховной Рады все спокойно. Никто не блокирует парламентскую трибуну.

Сегодня депутаты планируют рассмотреть кадровые вопросы: освобождение судьи Конституционного Суда Павла ЕВГРАФОВА в связи с поданным им заявлением и члена ЦИК Руслана КНЯЗЕВИЧА в связи с избранием его народным депутатом.

Как сообщалось, сегодня также должны состояться парламентские слушания относительно бюджетной политики Украины на следующий год.