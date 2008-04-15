Ющенко требует открытые списки и мажоритарную систему

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует ввести систему выборов в парламент на основе открытых списков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совещании по вопросам борьбы с коррупцией.

В.ЮЩЕНКО попросил в течение двух месяцев подготовить соответствующие изменения. Он отметил, что избиратель хочет знать, кто его представляет в парламенте. Он убежден, что без персонификации избирательных списков партий не возможно восстановить эту связь.

«Мы все больше говорим о регионах, и с каждым годом все больше от них отдаляемся», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины также требует в течение месяца разработать законопроект о возвращении к мажоритарной системе на выборах в местные органы власти.

В.ЮЩЕНКО отметил, что пропорциональная система выборов показала свою порочную практику.

«Мы стали свидетелями того, что в сотнях городков, где мы требовали пропорциональной системы, было сформированы партийные кланы, которые игнорируют какую-либо ответственность перед избирателями», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все политические силы сегодня ставят вопрос о возвращении к мажоритарной системе. Поэтому он попросил в течение месяца сформировать соответствующий законопроект и внести соответствующие изменения в законодательство.